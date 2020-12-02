شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تواصل حملات تعقيم ونظافة المساجد استعدادا لصلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف استمرار حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد قيادات وزارة الأوقاف بجميع المحافظات أن نظافة بيوت الله (عز وجل) وطهارتها من أجلِّ الأعمال وأعظمها عند الله (عز وجل)، فقد سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن المرأة التي كانت تقم المسجد ، اهتمامًا بها ، وتعظيمًا لشأنها ولما كانت تقوم به ، فأخبره الصحابه (رضي الله عنهم) بموتها ، فقال (صلى الله عليه وسلم: ( دلوني على قبرها ، ثم أتى قبرها فصلى عليها ؛ لذلك رغب الإسلام في النظافة والطهارة وهما من أهم أولوياتنا في هذه الفترة حتى يرفع الله (عز وجل) عنا البلاء ، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء .

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى عدد من الصور ترصد أعمال تعقيم وتطهير المساجد في المحافظات المختلفة.