شكرا لقرائتكم خبر عن سقارة تتجمل استعدادا للموسم السياحى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد محمود شنب، رئيس مجلس مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، ونائبه أحمد على زايد أعمال تطوير وتوسيع طريق الآثار بسقارة والمزمع الانتهاء من تطويره قبل حلول العام الجديد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والشركة المنفذة وكافة الجهات المعنية بالمرافق.

وقال شنب فى تصريحات له اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لتطوير منطقة سقارة لتصبح على أتم الاستعداد لاستقبال الموسم السياحى الجديد.

وأكد رئيس مجلس مدينة البدرشين، أنه يقوم بالإشراف الكامل على أعمال التطوير لطرق ومداخل منطقة سقارة والقيام بأعمال التجميل وإضفاء المظهر الحضارى اللائق بالطرق المؤدية للمناطق الأثرية بصفة خاصة.















