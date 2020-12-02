شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج ترشح 2 من أساتذتها لجائزة «النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة سوهاج، في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد عزيز، الأربعاء، على المشاركة في جوائز النيل المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة، وترشيح 2 من أساتذة الجامعة للجائزة.

وقال الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس وافق على ترشيح كل من الدكتور حسام الدين محمد مازن، أستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ لجائزة التفوق في العلوم الاجتماعية، والدكتور بهاء الدين محمد مزيد، وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث، لنيل جائزة التفوق في مجالات الأدب، لافتا إلى أن المجلس وافق كذلك على مقترح اللجنة النقابية للعاملين بشأن إطلاق أسماء رؤساء الجامعة السابقين على مدرجات وفصول الجامعة، ودفعات التخرج بمختلف الكليات، وذلك تخليدا لدورهم العظيم، وتقديراَ لجهودهم المبذولة داخل الجامعة.