شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: معهد «ITI» إضافة قوية لدخول عصر الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن معهد «ITI» فرع سوهاج، والذي تم إقامته بالحرم الجامعى الجديد، سيكون إضافة قوية بالجامعة لتقديم البرامج التدريبية المختلفة لشباب الجامعة من الخريجين في جميع التخصصات، بهدف تأهيليهم للمنافسة بسوق العمل بمجال تكنولوجيا المعلومات ودخول عصر الذكاء الإصطناعي لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية المتسارعة.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد رئيس جامعة سوهاج، الاستعدادات النهائية لافتتاح المعهد الذي تم إقامته بناءاً على بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجها بعمل توعية للطلاب بأهمية الالتحاق بتلك الدورات والتدريبات لوضعهم على الطريق الصحيح لسوق العمل التكنولوجي.

وأعرب رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته التي رافقه فيها المهندس أحمد صلاح، مدير المعهد بسوهاج، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والدكتور محمود أبوالعز، مدير مركز الخدمات الألكترونية بالجامعة- عن سعادته البالغة بإنشاء هذا المركز بالجامعة، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميم مشروع التحول الرقمي في كافة المحافظات، تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠م للتنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد «ITI» بوزارة الإتصالات- في كلمتها عبر الفيديو كونفرنس- أن المعهد سيقدم برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، وعمليات التشغيل بالأسواق المحلية والمشروعات القومية المؤسسة بنيتها التحتية على التحول الرقمي، مثل عمليات الترشيد لمصادر الطاقة المختلفة بالعاصمة الإدارية الذكية، وغيرها، لافتة إلى أن التدريب بالمعهد يكون عبارة عن منحة مدتها من ٣ إلى ٩ شهور بالمجان، يمنح بعدها الخريجين شهادة معتمدة تؤهلهم للتنافسية بسوق العمل داخل وخارج مصر، إضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدربين.