شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مد التقديم للعدادات الكودية إلى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎قرر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة التقديم للعدادات الكودية حتى ٣١ ديسمبر الحالى، وذلك لتمكين جميع المواطنين من إتاحة الفرص أمامهم للتقدم بطلبات التحويل من نظام الممارسة إلى العداد الكودي، لدفع مستحقات استهلاك التيار في العقارات المخالفة.

‎وأكد الوزير أن مد مهلة التقديم للعدادات الكودية جاء لإتاحة الفرصة أمام المواطنين بعد تلقي أكثر من ٩٣٠ ألف طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتحول من المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتي الآن، وتشمل تلك الطلبات حوالى ٢ مليون و٢٠٠ ألف وحدة عقارية.

‎وتقوم وزارة الكهرباء باستقبال طلبات التقديم للعدادات الكودية منذ يوليو الماضى إلكترونيا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فقط، لجميع شركات توزيع الكهرباء.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء تتيح خدمة تلقي جميع الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.

وأوضح «حمزة» أن الدكتور «شاكر» شدد على ضرورة الاهتمام بسرعة الرد على استفسارات المواطنين وحل شكاواهم من خلال المنصة الموحدة، وذلك في إطار التحول الرقمى لتقديم جميع خدمات الكهرباء للمواطنين إلكترونيا.