شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط بحتفلون بعيد تذكار أستشهاد الشهيد «أبوسيفين» بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أقباط ارمنت، بغرب الاقصر داخل كنيسة الشهيد العظيم «مارجرجس» بقرية البشارات، بعيد تذكار أستشهاد الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس «أبوسيفين» .

احتفالات الأقباط بعيد ابو سيفين

ورصدت«المصرى اليوم»، صلاة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، وتم خلال الاحتفالية، تطييب الرفات المقدسة ثم زفة الرفات، وذلك بحضور القس بسطوروس لويز كاهن الكنيسة، والقس هدرا لطفي، والقس قزمان دميان، والقس أنطونيوس صدقي، والقس يونان جوهر، آباء كهنة الإيبارشية والشمامسة والشعب القبطي.

احتفالات الأقباط بعيد ابو سيفين

يذكر أن الكنيسة تحتفل بثلاثة تذكارات سنوية للشهيد العظيم «فيلوباتير مرقوريوس» أبوسيفين«يأتي عيد استشهاده في اليوم الخامس والعشرين من شهر هاتور الموافق الرابع أو الخامس من شهر ديسمبر وعيد تكريس أول كنيسة على اسمه في»قيصرية الكبادوك«في الخامس والعشرين من شهر أبيب الموافق أول أغسطس وتم تكريس كنيسته الأثرية بمصر القديمة بعد ذلك في نفس هذا التذكار، بالإضافة إلى تذكار وصول ذخيرة من رفات الشهيد في اليوم التاسع من شهر بؤونه الموافق السادس عشر من شهر يونيو.