شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات تفاعلية لقافلة «البحوث الإسلامية» مع الجمهور في مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت قافلة مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة مرسى مطروح فعالياتها اليوم حيث انتشر وعاظ القافلة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية، وذلك بمشاركة د. سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ومدير عام منطقة وعظ مطروح وعدد من وعاظ وواعظات منطقة وعظ مطروح.
تناولت اللقاءات القيم الأخلاقية وعلاقة الدين عمومًا والدين الإسلامي بصفة خاصة بحسن الخلق، ودورها في تكوين الشخصية الفعالة في المجتمع، التي تسعى لتحقيق ذاتها وتسهم في بناء وتنمية الوطن.
كما تفاعل الحاضرون مع الندوات، وذلك من خلال إعرابهم عن حبهم الشديد للأزهر، وتناولت اللقاءات فترات نقاشية قام فيها الحاضرون بطرح أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، والتي أجاب عليها وعاظ الأزهر.
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