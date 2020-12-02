شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الخميس حتى السبت 05 ديسمبر وهي كالآتي :

الخميس 03 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح – السلوم)

الجمعة 04 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح – السلوم)

السبت 05 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد – العريش – رفح).

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، كما أنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.

من جانبه شدد مصدر مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية على ضرورة متابعة النشرات الجوية يومياً، لما تكشفه خرائط الطقس من يوم عن آخر.

وأشار المصدر الى أن أمطار الخميس على السواحل الشمالية خفيفة وفرص سقوط المطر (30%).

أماكن الأمطار من الخميس إلى السبت by Karima Hassan on Scribd