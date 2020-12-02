شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تسيطر على حريق بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق نشب بالمكاتب الخشبية القديمة التي تركتها شركة مختار إبراهيم بمدينة حدائق أكتوبر، أثناء تنفيذ محطة المياه والتى كانت تحتوي سابقاً على عدة إدارات أهمها مكتب نائب رئيس الجهاز وإدارة المشروعات وإدارة الأمن والمرافق وإدارة الكهرباء والأرشيف العام.

ورجح رجال الأدلة الجنائية أن سبب الحريق هو القيام بتخزين أكثر من 150 أسطوانة بوتاجاز فضلا عن كمية كبيرة من الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال خلف المكاتب نفسها بالإضافة إلى التوصيلات الكهربائية العشوائية بين المكاتب وبعض الكرفانات.