شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجنة ممثلي الهيئة المعاونة بجامعة قناة السويس لمتابعة اجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على وضع الحلول لكل المشكلات المتعلقة بالعمل التي تواجه الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وشدد على أهمية أن يتصل تلك الرسالة إلى جميع العاملين بالجامعة، وخاصة أعضاء الهيئات المعاونة خلال محاضراتهم مع الطلاب بالجامعة، وتأكيد الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.

من جانبها، اجتمعت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث باللجنة الممثلة للهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القناة، والتي تم تشكيلها بعد اللقاء الموسع الذي قامت به الأسبوع الماضي، للوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئة المعاونة ومشاركتهم في إجراءات الوقاية من كورونا.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس أن هذه اللجنة تختص بتقديم المقترحات وتوصيل رؤية الهيئة المعاونة لتيسير التفاعل الدائم ومحاولة حل المشاكل العامة لشباب الباحثين.