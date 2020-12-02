الفريق أسامة ربيع يلتقي سفير جيبوتي لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، سعادة السفير محمد ظهر حرس سفير جيبوتي بالقاهرة، بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بسعادة السفير والوفد المرافق في قناة السويس، وأكد حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء الأفارقة بما يحقق المصالح المشتركة، وبما يتماشى مع اتجاه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية على كافة الأصعدة، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التواصل وتبادل الرؤى والأطروحات باعتبارها خطوة جيدة نحو دعم سبل التعاون.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أصبحت منصة متكاملة لخدمة حركة التجارة العالمية، ولاسيما بعد افتتاح القناة الجديدة التي نجحت في رفع كفاءة القناة وتطوير أبعادها بما يسمح باستقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والاستفادة من حجم البضائع الضخم المار عبرها بإقامة المشروعات اللوجستية والصناعية على ضفاف القناة من خلال مشروع التنمية بمنطقة القناة.

وأشار الفريق ربيع إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية واعدة تهدف إلى الترويج لأنشطة شركاتها وترساناتها المتخصصة في مجال النقل البحري، وفتح أسواق جديدة لها في القارة الإفريقية، معلنا استعداده لتقديم كافة التسهيلات الممكنة التي تكفل بدء التعاون الفعلي في المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة، أطلع الفريق ربيع الحضور على مستجدات المشروعات التنموية التي تتبناها الهيئة في مختلف المجالات في الآونة الأخيرة، كما وجه لهم الدعوة لعمل زيارات تفقدية لشركات وترسانات وكراكات الهيئة.

تضمن برنامج الزيارة عرضاً تقديمياً عن قناة السويس الجديدة، تخللته مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية التي توثق تاريخ القناة، وتوضح المكانة الرائدة لها في خدمة حركة التجارة العالمية.

من جانبه، أعرب سفير جيبوتي عن فخره بما تشهده قناة السويس من تطوير، سواء على صعيد المجرى الملاحي أو فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة مما تمتلكه شركات وترسانات الهيئة من قدرات وإمكانيات، وأبدى رغبته في بحث فرص الاستثمار وعمل لقاءات أخرى لبحث فرص التعاون الممكنة.

في نهاية اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السفير محمد ظهر حرس سفير جيبوتي بالقاهرة.