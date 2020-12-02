شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يكلف 3 قيادات لرئاسة قطاعات التعليم العام والأنشطة والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، 3 قرارات وزارية بشأن شغل عدد من الوظائف الشاغرة داخل ديوان عام الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير قرر تكليف الدكتورة راندا أحمد حافظ شاهين بتسيير مهام وظيفة رئيس قطاع التعليم العام، وتكليف إلهام أحمد إبراهيم، بتسيير مهام رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وتكليف محسن عبدالعزيز جاد الله بتسيير مهام رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلفت فى وقت سابق مجدى الجيار الذى كان يشغل منصب مدير عام إدارة الوايلى التعليمية بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة ضمن حركة تنقلات شملت عدة أسماء قيادية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم حركة تنقلات بين قيادات الوزارة والمديريات التعليمية، حيث تم تكليف سماح محمد التى كانت تشغل منصب مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والبقاء على محمد عطية مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، واستمرار خالد حجازى مدير التربية والتعليم بالجيزة .

وشملت الحركة، تكليف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة، مدير التربية والتعليم بالفيوم، وتكليف ياسر محمود مدير أمن المعلومات بالوزارة مديرا للتربية والتعليم لمحافظة البحيرة، وطه عجلان بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، وعمرو شحاتة من منصب مدير العلاقات العامة بالوزارة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وندب السيد الفيومى لمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية