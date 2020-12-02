شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير التعليم" يعلن إنشاء مكاتب فرعية لمنظومة الشكاوى الحكومية بمقار الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لمجلس الوزراء، وذلك لبحث سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة داخل صندوق تطوير التعليم ومشروعاته.

وأكد الصندوق فى بيان له اليوم ، أن الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وضم وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كل من العميد أيمن جمال، والمهندسة أسماء حسن، والمهندس كرم خليفة، مديرى المتابعة الميدانية للجهات الحكومية.

وقال الحيوى إن هذا اللقاء يأتى فى ضوء اهتمام الدولة وتوجهات القيادة السياسية لتطوير وتوفير آليات تتيح للطالب والموظف سهولة التقدم بشكواه عبر وسائل إلكترونية حديثة، تضمن جدية وصول الشكاوى للمسئول وانتظار الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على حلها، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل المنظومة عن طريق الموقع الرسمى للصندوق ومشروعاته وصفحة الفيسبوك، بما يضمن سرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسلامة تداولها وسرعة البيانات والمعلومات المتعلقة بها والرد عليها إلكترونياً.

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الوفد استعرض آلية تنفيذ منظومة الشكاوى الموحدة بصندوق تطوير التعليم وذلك من خلال إنشاء مكاتب فرعية بمختلف الكيانات التابعة له، والقيام بإلقاء ندوة تعريفية للعاملين على المنظومة من أجل التوعية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

جدير بالذكر أن المنظومة تستقبل الشكاوى من خلال المصادر الآتية : الرابط www.shakwa.eg، والخط الساخن "16528" أو تطبيق "فى خدمتك" عبر التليفون المحمول.