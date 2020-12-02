شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحتفل بالمجهودات التطوعية في مصر لمكافحة كورونا 4 و 5 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، بالتعاون مع الشركاء من جهات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، باليوم العالمي للتطوع في الرابع والخامس من شهر ديسمبر لعام 2020. بهدف الاحتفال بالمجهودات التطوعية للشباب التي تمت خلال جائحة كوفيد-19؛ حيث قدم المتطوعون مثالًا ملهمًا للتضامن ودمج الأفراد المهمشين بمجتمعاتهم والتخفيف من الأضرار الناتجة عن انتشار الجائحة.

تم اعتماد شعار اليوم العالمي للمتطوعين هذا العام تحت عنوان "معاً نستطيع.. بالتطوع". حيث شهد هذا العام احتياجًا شديدًا للمتطوعين في المستشفيات، ومخيمات الإغاثة والمرافق الطبية المختلفة، كما شهد احتياجًا لتطوير خطط ابتكارية تعمل على التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على الأفراد.

يُعقد الاحتفال هذا العام على مدار يومين متضمنًا سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى دعم جهود المتطوعين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التطوعية بالشكل الذي يمكنهم من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى إمدادهم بالمعرفة والمعلومات اللازمة لحماية أنفسهم وحماية المحيطين بهم من الأضرار النفسية والجسدية التي تصاحب أوقات الأزمات.

ووفقا لامم المتحدة للمتطوعين شارك المتطوعين في الخطوط الأمامية جنبًا إلى جنب مع العاملين الصحيين منذ بدء الجائحة مما جعلهم أكثر عرضة للأخطار النفسية والجسدية، بالتالي تتناول ورش العمل التي ستُقام عبر الانترنت موضوع السلامة والصحة الجسدية والنفسية للمتطوعين حيث سيتعرف المتطوعون على كيفية إدارة أسلوب حياة صحي، وسبل رفع كفاءة الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وآليات حماية صحتهم النفسية وكيفية تقديم الدعم النفسي للأفراد المحيطين بهم من خلال التدريب على برنامج الرعاية الذاتية ودعم الأقران. كما ستتضمن ورش العمل تدريب المتطوعين على مبادئ ومهارات وأنواع العمل التطوعي لتحسين وتعظيم الأثر الناتج عن المبادرات التطوعية.

خلال اليوم الثاني للاحتفالية، سيُتاح للمتطوعين مقابلة والاستماع إلى شخصيات عامة كان لها تأثير ملحوظ في تقديم حلول تنموية من خلال العمل التطوعي مثل مساعد وزير الشباب والرياضة ومديري مؤسسات أهل مصر ومرسال وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وكذلك ممارسة ألعاب سهلة الصنع حول أهداف التنمية المستدامة وممارسة الرياضة لتعزيز المناعة. كما سيتم إلقاء الضوء على المبادرات المحلية التطوعية الناجحة؛ من أجل إلهام المشاركين وتعزيز مساعيهم ومساهماتهم المحلية.

يتم تنظيم هذا الاحتفال بالتعاون مع مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، وجمعية سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة،

يُمثل اليوم العالمي للمتطوعين فرصة لتعزيز العمل التطوعي داخل الحكومات والمجتمعات المحلية والعالمية. وتتأكد أهميته اليوم في ظل هذه الظروف الغير مسبوقة التي يشهدها العالم، حيث يواصل اليوم العالمي للمتطوعين دوره في تعزيز أهدافه والدعوة إلى الوقوف متحدين لمواجهة التحديات الصاعدة وتشجيع القادرين على التطوع وإتاحة الفرصة لهم لتقديم يد العون للعالم.