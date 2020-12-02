قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية ٧ ساعات.. مساء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه عن مناطق حي شرق المنصور – جزء من حي غرب المنصورة – جزء من مركز المنصورة ( وحدة محلية نقيطة – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية كوم الدربي )، وذلك اعتباراً من الساعة 11 مساء اليوم، حتي الساعة 6 من صباح غد الخميس ، لمدة ٧ ساعات.
وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة لأعمال صيانة طارئة على خط المياه العكره الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 مم.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، في ظل تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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