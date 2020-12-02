بدء استخدام كارنيهات النقل المجانية للأيتام وذوي الاحتياجات بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مجلس أمناء مدينة بدر، برئاسة المهندس عبدالرحمن الزعيم، عن بدء استخدام كارنيهات خدمة النقل والمواصلات الداخلية والخارجية الخاصة بأتوبيسات مجلس الأمناء والشركات المتعاقدة مع المجلس المجانية للأيتام وكبار السن وذوى الهمم بالمدينة، والتى كان قد أعلن عنها المجلس مُسبقًا.

وتوفر الخدمة لذوي القدرات الخاصة وكِبار السن والأيتام، استخدام أتوبيسات النقل الخاصة بمجلس الأمناء مجانًا، بالإضافة إلى المواصلات الداخلية، والشركات المتعاقدة مع المجلس، وذلك تنفيذًا لقرارات المهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر.

وقال "الزعيم" فى بيان اليوم، إن مجلس الأمناء اتخذ هذا القرار، انطلاقًا من حرصه على مصلحة المواطنين بالمدينة، من ذوى الهمم، وأيضًا الأيتام، وكِبار السن فوق 60 سنة؛ حيث أشاد السُكان والأهالي بالقرار الذي يتم تنفيذه لأول مرة في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتخفيف العبء على كبار السن، وعرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، افتتح المهندس عمار مندور رئيس جهاز بدر والمهندس عبدالرحمن الزعيم والدكتور أحمد العزب مدير تشغيل هيئة الإسعاف، أكبر وحدة إسعاف بطريق الروبيكي.