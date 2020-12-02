مصدر بـ الأوقاف: 8 ملايين جنيه مستحقات للهيئة لدى نادي الزمالك.. ونتفاوض مع المجلس الجديد لسدادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية دخلت في مفاوضات مع الإدارة الجديدة لنادي الزمالك لسداد المبالغ المستحقة للهيئة نظير حق الانتفاع للأرض التي تملكها الهيئة بفرع النادي بميت عقبة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن هيئة الأوقاف لديها مستحقات لدى نادي الزمالك تبلغ 8 ملايين جنيه، نظير حق الانتفاع لمساحة تابعة للهيئة تقرب من 50 ألف متر بأرض النادي بميت عقب، كاشفا أنه تم رفع دعوى قضائية على النادي منذ عام 2016، لسداد المستحقات، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

ولفت المصدر، إلى أن الفترة الماضية كان يتم التفاوض فيها مع مجلس إدارة نادي الزمالك السابق لسداد المستحقات، إلا أنها لم تسفر عن شيء، ومن ثم سيتم التفاوض مع الإدارة الجديدة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم توقيع عقد بين هيئة الأوقاف المصرية ونادي الزمالك في الربع الثاني من عام 2006 لاستغلال قطعة أرض تابعة للهيئة تبلغ مساحتها 50 ألف متر بأرض النادي بميت عقبة، مقابل نصف مليون جنيه سنويا.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لإزالة المنشآت المقامة على الأرض التابعة لهيئة الأوقاف بمقر نادي الزمالك بميت عقبة، لأنه أحد النوادي الوطنية التي تمثل اسم مصر في الخارج، ويمد المنتخبات القومية بالكثير من اللاعبين في مختلف الألعاب، متوقعا أن يتم حل الأمر مع الإدارة الجديدة للنادي.