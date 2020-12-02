حماية المستهلك يحذر من منتج للتخسيس.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حذر جهاز حماية المستهلك من استخدام منتج raspberry ketones، وقال الجهاز في بيان رسمي، إنه تم رصد إعلان الشركة المنتجة على صفحات السوشيال مديا وتتدعي حصولها على تصريح من وزارة الصحة على خلاف الحقيقة، وأكد الجهاز اتخاذ كأفة الإجراءات القانونية اللأزمة تجاه الشركة وفقا لقانون الجهاز.

وتدعي الشركة التي توزع المنتج بأن كبسولات راسبيري كيتون توليفة من (كيتونات التوت و الفاصوليا) تساعد على حرق الدهون وتقليل الشهية للأكل، بحسب بيان صحفي.

وأرسل جهاز حماية المستهلك رسائل sms على المحمول للمواطنين يناشدهم خلالها شراء المنتجات والسلع من المنصات الموثوقة والمحلات التجارية المرخصة، تجنبا لخداعهم، مؤكدا أنه في حال وجود أي شكوى يمكنهم التواصل مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg.