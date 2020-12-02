الأمن يكشف لغز العثور على جثة عامل مُهشم الرأس بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عاطل، هشم رأس، عامل، لسرقة 3رؤوس ماشية في الفيوم.

تلقى مركز سنورس الفيوم بلاغًا من 30 سنة عامل ومقيم– بندر سنورس بعثوره على جثة شقيقه– 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية داخل حظيرة الماشية الخاصة بهما -دائرة المركز، وسرقة 3 رؤوس ماشية، وما تبين من وجود جثة المذكور داخل الحظيرة.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط مباحث الفيوم أن وراء ارتكاب الواقعة – عاطل -مقيم بشارع 6 أكتوبر -بندر سنورس.

وباستهداف المتهم أمكن ضبطه، اعترف وقرر بدلوفه للحظيرة من خلال تسلق السور الخارجي لها حيث وجد المجني عليه نائماً فاعتدى عليه بعصا وقطعة حديدية كانوا بحوزته وكذا قطعة حجر كانت بجوار المجني عليه حتى تأكد من وفاته وعقب ذلك حاول الخروج مترجلاً بــ 3 رؤوس ماشية إلا أنه لم يتمكن من ذلك فاستقل دراجة بخارية ملك المجني عليه واتجه لأحد مواقف السيارات حيث قام بالاتفاق مع قائد سيارة ربع نقل على نقل الماشية مقابل مبلغ 150 جنيه واصطحبه للحظيرة وقام بنقل الماشية لسوق الماشية بطامية وتصرف فيها بالبيع.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.