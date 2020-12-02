ضبط ربة منزل قتلت زوجها وادعت سقوطه على قطعة حديدية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة عامل مقتولا بالبحيرة، وتبين بأن زوجته وراء ارتكاب الواقعة بعد مشاجرة بينها وأمكن ضبطها.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة 40 سنة عامل – مقيم دائرة المركز بها جرح طعني نافذ بالصدر وبسؤال زوجته 35سنة ربة منزل، قررت بسقوط زوجها على قطعة حديدية أحدثت إصابته التي أودت بحياته حال مباشرة عمله بالمزرعة محل عمله الكائنة بذات القرية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط مباحث البحيرة عدم صحة ما ورد بأقوال زوجة المتوفـي.

تبين حدوث مشادة بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات زوجيه وتعدت خلالها عليه بسكين فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وبمواجهة المتهمة اعترفت وأرشدت عن الأداة المستخدمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.