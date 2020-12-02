ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت إدارة حماية الآداب بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تضم شخص وسيدتين لإدارتهم صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة عابدين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة حماية الآداب بالقاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص (سيدتين – فني حاسب آلي "لإثنين منهما معلومات جنائية")، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهم بإنشاء صفحة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي. وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على (3 هاتف محمول – مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة . وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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