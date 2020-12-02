شكرا لقرائتكم خبر عن «إدريس»: لا مجال لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الاحتفال الذي أقامته لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة كل من أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وسفراء فلسطين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن ممثلي رئاسة مجلس الأمن ورئاسة حركة عدم الانحياز ومنظمات المجتمع المدني ولجنة التحقيق الأممية في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

أكد المشاركون في كلماتهم موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملة عبر إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً للمقررات الشرعية الدولية، ومن ضمنها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ومبادئ مدريد، وحل الدولتين.

كما أشار السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أن القضية الفلسطينية تعد من عمر الأمم المتحدة منذ إنشائها، مضيفاً أنه على الرغم من إيقاف خطط الضم الإسرائيلية، إلا أن النشاط الاستيطاني مازال مستمراً خاصة في القدس الشرقية، بما يخالف القانون الدولي ويقوض حل الدولتين، معرباً عن أمله في أن تسهم التطورات الأخيرة بالمنطقة في استئناف المفاوضات بين الجانبين، وأن الأمم المتحدة تدعم استئناف المفاوضات.

وأكد أن موقف الأمم المتحدة يتحدد بناءً على القرارات الأممية ذات الصلة، والتي تؤكد على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لوكالة الأونروا.

من جانبه، أكد السفير محمد إدريس على الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها إحدى أهم قضايا السياسة الخارجية المصرية، حيث تواصل مصر التأكيد على أنه لا مجال لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن مصر تحرص على التواصل مع شركائها من أجل استئناف مفاوضات جادة بين الطرفين تسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.

في نهاية الاحتفال تم عرض فيديو مصور للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يظهر معاناة الشعب الفلسطيني.