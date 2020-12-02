شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالمنصورة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن عدد من المناطق مساء اليوم.
وتشمل المناطق التي ستشهد الانقطاع :حي شرق المنصورة وجزء من حي غرب المنصورة وجزء من مركز المنصورة ويشمل :«وحدة محلية نقيطة ووحدة محلية برق العز ووحدة محلية برق العز ووحدة محلية كوم الدربي، وذلك اعتباراً من الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء الموافق 2/12/2020 حتي الساعة 6 من صباح غدا الخميس وذلك لأعمال صيانة طارئة على خط المياه العكره الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 مم.
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,303
-
تعافي
102,816
-
وفيات
6,666
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن بعض المناطق بالمنصورة مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.