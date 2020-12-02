شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش يؤكد على تعظيم الاستفادة من مشروعات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سعيد لافي على أهمية تعظيم الاستفادة من المشروعات الزراعية والداجنة والتي تقوم بتنفيذها مختلف كليات الجامعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للجامعة.

وأضاف لافي خلال جولة تفقدية لعنابر الدواجن والأرانب والسمان والمزرعة السمكية والمحاصيل الموسمية والدائمة، أن الجامعة تلعب دورًا كبيرًا في خدمة المجتمع المحلي، حيث تقدم الجامعة منتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الاسواق، خدمة للمواطن السيناوي.

أشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول في مختلف عنابر التربية والزراعات القائمة من العاملين بها، مششدًا على بذل المزيد من الجهود في سبيل تجويد الإنتاج وإضافة مساحات زراعية جديدة .

وخلال الجولة التقي رئيس الجامعة العاملين في مختلف المشروعات واستمع إلى المشاكل التي تعوق العاملين عند اداء العمل بصورة فاعلة ..مؤكدًا على دراسة جميع المطالب والعمل على تنفيذها.