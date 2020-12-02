شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتابع تطبيق إغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تطبيق إغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة لتحقيق الانضباط والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية ومنع الإشغالات.

ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والجهات المعنية بتطبيق غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة والالتزام بالقرارات الواردة من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

وأشار المحافظ إلى التزام أصحاب المحال التجارية والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم والورش الحرفية بمختلف مدن شمال سيناء بالإغلاق في المواعيد المحددة..مؤكدًا على أن المحال التجارية تعمل في فصل الشتاء من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وتغلق المقاهي والمطاعم في منتصف الليل .

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة على التنسيق بين عرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن لمتابعة تطبيق فتح وإغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر في هذا الشأن.

أضاف الغندور أن القرار جاء حفاظًا على صحة المواطنين والحفاظ على النسق الحضاري في مختلف الأحياء والمدن وإتاحة الوقت لشركات النظافة في الوحدات المحلية لرفع المخلفات الموجودة في الشوارع.