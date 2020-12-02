شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية تكريم الأم المثالية بمستشفيات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار بلا حدود جاءت إحتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة الزقازيق، حيث كرم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة الأمهات الفائزات ضمن مسابقة الأم المثالية على مستوى مستشفيات جامعة الزقازيق، وذلك تقديرا لدور الأم الكبير في تنمية المجتمع، مشيدا بدور المرأة في المشاركات المجتمعية.

وخلال التكريم أشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن المرأة تلعب دورًا حيويًا وفعّالًا في بناء المجتمع، فهي اللّبنة الأساسيّة فيه وهي كالبِذرة الّتي تُنتج ثمارًا تصلُح بصلاحها وتفسد بفسادها لِذا علينا أنْ لا نغفل عن دور المرأة في المجتمع، وأنْ نُعطيها كامل حقوقها .

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للأمهات المثاليات، معربا عن شكره لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

وجاء اختيار الأم المثالية من خلال تشكيل لجنة برئاسة الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات .

و أكد رئيس الجامعة على أن دور المرأة هام وحيوى في الأسرة، وهي من تحمل على عاتقها المسئولية في إعداد الاجيال بصورة صالحة، ويعد هذا التكريم تقليد سنوي للجامعة وصورة طيبة للتقدير الذي تستحقه الأمهات على دورهن ورسالة للاستمرار في العطاء .

وخلال الاحتفالية سلم الدكتور عثمان شعلان، شهادات تقدير وهدايا تذكارية للأمهات المثاليات تقديرا لدورهن طوال حياتهن مع أسرهن، وذلك التكريم جاء من خلال اختبارات تم الإشراف عليها من خلال اللجنة المشرفة على تقييم الأمهات، من خلال معايير محددة وهي ألسمعة والأخلاق الحسنة داخل مستشفيات الجامعة وقصة الكفاح مع الأسرة ومستوي مؤهل الأبناء .

شارك في الإحتفالية الدكتورة غادة شاكر؛ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبري، المشرف العام على الشؤون العلاجية والطبية، ومحمد فكرى المدير المالي والإداري للمستشفيات، ولفيف من الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق.