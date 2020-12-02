شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 2000 مواطنًا في قافلة طبية بمنطقة «رفح الجديدة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على بعد أكثر من 50 كيلو متر من مدينة الإسماعيلية في منطقة «رفح الجديدة» -إحدى توابع مركز ومدينة أبوصوير- وصلت قافلة الهلال الأحمر ووزارة الصحة ومحافظة الإسماعيلية، بمشاركة كل التخصصات الطبية، في إطار مبادرة رئاسية لدعم الخدمات الصحية للمناطق النائية والقرى والتوابع وخاصة النازحين من أبناء سيناء.

وقالت دكتور فادية بكري، مدير إدارة الصحة بمركز أبو صوير، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على أكثر من 2000 مواطنًا ومواطنة ضمن 3000 مواطنًا مستهدف بالتنسيق مع دكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وجمعية الهلال الأحمر المصرية.

وأكدت ان جميع الخدمات الطبية والأدوية وحتى الجراحات اللازمة لأي مواطن تتم مجانًا.

من ناحيتها، أكدت كيلار بدران، مسؤولة الهلال الأحمر، أن القافلة تضمنت توزيع حقائب طبية على الأسر بالمناطق النائية والقرى، وكيفية استخدامها للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة وبرامج توعية بها وتسجيل بيانات المستفيدين لعمل قاعدة بيانات للاستفادة منها في تكرار القافلة وحصول المواطنيين على الخدمات الطبية لاحقًا.

وأشارت مسؤولة الهلال الأحمر إلى أن الهدف من القافلة تخفيف الأعباء والحمل على المستشفيات في إطار خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

بدوره، وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، الشكر لوزارة الصحة والهلال الأحمر، مؤكدًا على التعاون الدائم مع الهلال الأحمر والصحة في تنفيذ خطة الدولة للوقاية من كورونا، لافتا إلى حملة الهلال الأحمر للتوعية من كورونا في مدارس الإسماعيلية.

بدويات يخضعن لاجراءات الكشف الطبى بقافلة الهلال الامر بمنطقة رفح الجديدة بالاسماعيلية

قافلة وزارة الصحة والهلال الاحمر بمنطقة رفح الجديدة بالاسماعيلية

ندوة تثقيف للوقاية من كورونا بمنطقة رفح الجديدة بالاسماعيلية

ندوة تثقيف للوقاية من كورونا بمنطقة رفح الجديدة بالاسماعيلية

توقيع الكشف الطبى على ابناء سيناء بمنطقة رفح الجديدة بالاسماعيلية