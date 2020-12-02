شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت لإدارتها دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية ، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ، من الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك في إطار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية، لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإدارات الزقازيق ، وأولاد صقر ،ومشتول السوق ، بشن حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية بتلك المراكز، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت جهود الحملات التفتيشية عن ضبط ٦ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ٤ منشآت بمركز أولاد صقر، ومنشأتين بمركز مشتول السوق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام ٩٢٩ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٧٨ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢٩ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.