شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف المصرى» يرحب باتفاق «القاهرة وروما» ‏في قضية جوليو ريجينى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب التحالف المصرى للتنمية وحقوق الانسان بالبيان المشترك الذي ‏اصدرته النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية الإيطالية حول سير ‏التحقيقات في قضية الطالب الايطالى جوليو ريجينى، والذى تضمن غلق ‏التحقيقات بشكل مؤقت في القضية مع استمرار التعاون القضائى بين ‏الجانبين حتى الوصول إلى الجانى الحقيقى ومعاقبته .‏

وقال التحالف في بيان اليوم، إن القضية في مراحل متعدده انحرفت عن هدفها الاصلى ‏وهو الوصول إلى العدالة للضحية واصبحت تستهدف أسماء مسئولين ‏بعينهم دون تقديم أدلة واضحة في تدخل سافر في اعمال القضاء بما يهدد ‏استقلاله ونزاهته ويشكك في الوصول إلى الجانى الحقيقى ومعاقبته ‏.

وأشاد التحالف بروح التعاون بين الأجهزة القضائية المصرية والايطالية ‏واتفاقهم على التعليق المؤقت حتى تصل إلى ادله جديده في مقتله مع ‏تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ‏للوصول إلى مرتكب الجريمة، واعلان «نيابة الجمهورية بروما» لقرار ‏‏«النيابة العامة المصرية».‏

ويرى التحالف أن هذا التصرف يعلى من قيم العدالة ويحافظ على استقلال ‏القضاء، ويستعبدالاتهامات غير المنطقية وغير المألوفة التي وجهت ‏لافراد في أجهزة الأمن المصرية التي لم يثبت التاريخ يوما إنها تورطت ‏في ارتكاب جرائم من هذا النوع فتلك الجرائم التي تنطلق من الكراهية ‏وينفذها رجال خارج اطار القانون لم تعرفه مصر ومؤسساتها .‏

وأعرب التحالف عن أمله في الوصول إلى الجانى الحقيقى في أسرع ‏فرصه حتى تهدأ روح ريجينى وتطمئن نفوس ذويه ومحبيه .‏