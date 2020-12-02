«التحالف المصرى» يرحب باتفاق «القاهرة وروما» ‏في قضية جوليو ريجينى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحب التحالف المصرى للتنمية وحقوق الانسان بالبيان المشترك الذي اصدرته النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية الإيطالية حول سير التحقيقات في قضية الطالب الايطالى جوليو ريجينى، والذى تضمن غلق التحقيقات بشكل مؤقت في القضية مع استمرار التعاون القضائى بين الجانبين حتى الوصول إلى الجانى الحقيقى ومعاقبته .
وقال التحالف في بيان اليوم، إن القضية في مراحل متعدده انحرفت عن هدفها الاصلى وهو الوصول إلى العدالة للضحية واصبحت تستهدف أسماء مسئولين بعينهم دون تقديم أدلة واضحة في تدخل سافر في اعمال القضاء بما يهدد استقلاله ونزاهته ويشكك في الوصول إلى الجانى الحقيقى ومعاقبته .
وأشاد التحالف بروح التعاون بين الأجهزة القضائية المصرية والايطالية واتفاقهم على التعليق المؤقت حتى تصل إلى ادله جديده في مقتله مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، واعلان «نيابة الجمهورية بروما» لقرار «النيابة العامة المصرية».
ويرى التحالف أن هذا التصرف يعلى من قيم العدالة ويحافظ على استقلال القضاء، ويستعبدالاتهامات غير المنطقية وغير المألوفة التي وجهت لافراد في أجهزة الأمن المصرية التي لم يثبت التاريخ يوما إنها تورطت في ارتكاب جرائم من هذا النوع فتلك الجرائم التي تنطلق من الكراهية وينفذها رجال خارج اطار القانون لم تعرفه مصر ومؤسساتها .
وأعرب التحالف عن أمله في الوصول إلى الجانى الحقيقى في أسرع فرصه حتى تهدأ روح ريجينى وتطمئن نفوس ذويه ومحبيه .
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