شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يُحذر المستهلكين من تناول منتج طبي (تعرف عليه) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استمرارًا لدور جهاز حماية المستهلك في حفظ وصون سلامة المستهلك المصر، حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من استخدام منتج «Raspberry ketones» حيث تم رصد إعلان الشركة المنتجة على صفحات السوشيال ميديا، والتي تدعي فيه الشركة المنتجة حصول المنتج المعلن عنه على تصريح من وزارة الصحة وهو على خلاف الحقيقة، وعليه قام الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة . الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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