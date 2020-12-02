شكرا لقرائتكم خبر عن بدء برنامج التوعية البيئية بمدارس اسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ، اليوم، تنفيذ برنامج التوعية البيئية بهدف الاهتمام برفع الوعي البيئي لدى جميع المراحل التعليمية لطلاب المدارس في خطط وبرامج على مدار العام الدراسى وبالتنسيق مع إدارة التعليم الأزهرية واختيار عدة معاهد أزهرية لجميع المراحل التعليمية وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

واستهدف البرنامج 15 طالبة وتم خلاله إلقاء محاضرة علمية عن الصحة والبيئة من قبل باحث بيئى امال فوزى عابدين بإدارة الإعلام والتدريب والتوعية البيئية بفرع جهاز البيئة في أسوان وتم من خلالها التعريف بمفهوم الصحة والبيئة والعلاقة الوثيقة بينهم والتعريف بأهم الأمراض البيئية الناتجة عن التلوث واستخدام المواد المختلفة في البيئة وطرق مواجهة ومكافحة تلك الأمراض.