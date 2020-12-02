شكرا لقرائتكم خبر عن نائبا وزير الاتصالات ومحافظ بورسعيد يتفقدان عددًا من إدارات الديوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى يرافقها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اليوم، إدارات خدمة المواطنين والتحول الرقمى والتغييرات المكانية بديوان عام المحافظة ومركز شبكات معلومات المرافق،وذلك عقب اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات والتحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل.

وخلال الجولة، تم عرض شرح موجز عن طبيعة عمل إدارات التحول الرقمى والتغييرات المكانية وخدمة المواطنين، والتطور الذي تم تحقيقه في الإدارات المذكورة في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطبيق منظومة الرقمنة والتحول الرقمى والتى تتيح سرعة وإنجاز الأعمال .

ومن جانبها، أشادت المهندسة غادة لبيب بمستوى إدارات الديوان العام، والتطور التكنولوجى في ظل منظومة التحول الرقمى ببورسعيد، مؤكده أن بورسعيد أصبحت محافظة نموذجية على أعلى مستوى من التطور .