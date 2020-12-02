شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الخميس 50 رحلة جوية لنقل 5400 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصر للطيران غدا الخميس 50 رحلة جوية إلى كل من ترونتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، موسكو، باريس، بروكسل، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، اسطنبول، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، و7 رحلات داخليةإلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5400 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.