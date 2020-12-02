تكليف الدكتورة راندة شاهين رئيسا لقطاع التعليم العام بالوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة راندا شاهين رئيسا لقطاع التعليم العام بدوان عام الوزارة. وشغلت ساهين، منصب مدير الإدارة العامة لرياض الأطفال ثم منصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى خلال الفترة الماضية. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلفت فى وقت سابق مجدى الجيار الذى كان يشغل منصب مدير عام إدارة الوايلى التعليمية بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة ضمن حركة تنقلات شملت عدة أسماء قيادية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية.



اعتمدت وزارة التربية والتعليم حركة تنقلات بين قيادات الوزارة والمديريات التعليمية، حيث تم تكليف سماح محمد التى كانت تشغل منصب مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والبقاء على محمد عطية مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، واستمرار خالد حجازى مدير التربية والتعليم بالجيزة.



وشملت الحركة تكليف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة، مدير التربية والتعليم بالفيوم، وتكليف ياسر محمود مدير أمن المعلومات بالوزارة مديرا للتربية والتعليم لمحافظة البحيرة، وطه عجلان بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، وعمرو شحاتة من منصب مدير العلاقات العامة بالوزارة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وندب السيد الفيومى لمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

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