شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يحذر المواطنين من تناول منتج دوائى غير مرخص من وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جهاز حماية المستهلك من تناول منتج " Raspberry ketones” " حيث تم رصد إعلان الشركة على صفحات السوشيال ميديا والتى تدعى فيه الشركة المنتجة حصول المنتج المعلن عنه على تصريح من وزارة الصحة وهو على خلاف الحقيقة وعليه قام الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

على جانب اخر يواصل جهاز حماية المستهلك تفعيل خدمة إرسال رسائلsms للمواطنين على المحمول بشأن توعيتهم بضرورة التأكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد، وأن آى عيوب فى المنتج قبل الاستلام وفى حال وجود آى مخالفة أو شكوى يرجى التواصل مباشرة مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg .

وتنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، أن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والاتصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته، كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحدد شخصيته،