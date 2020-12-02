شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يعلن تطوير المناهج بالكليات لمواكبة متطلبات العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فريقِ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وأكد رئيس الجامعة سعى الكليات دائما إلى خدمة المجتمع، جنبًا الى جنب مع العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن ذلك كان واضحًا خلال جائحة فيروس كورونا؛ حيث كان أطباء وطبيبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم فى طليعة الصفوف التى تصدت لأزمة فيروس كورونا فى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة فى أسيوط والقاهرة والجيزة ودمياط، لافتًا إلى أن هناك متابعة للخطة الإستراتيجية للجامعة على أرض الواقع، ودعم منظومة التحول الرقمي في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم فى ظل توجه الدولة الحالى، مضيفًا أنه تم عمل منصات تعليمية.

وأضاف أن جامعة الأزهر خطت خطوات جادَّة نحو تطوير المناهج بما يتواكب مع متطلَّبات العصر، حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة للتعليم الأزهرى، والدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتور عطية السيد، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، مدير إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.