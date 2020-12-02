شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع الزى الأزهرى على 1400 إمام فى 13 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة الثامنة من الزى الأزهري على الأئمة المستحقين للزي الأزهري ، وعددهم 1400 إمام، وذلك بمحافظات : (الشرقية – شمال سيناء- أسيوط – الأقصر – المنيا – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية – سوهاج – الجيزة – القليوبية)، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن (31889) زيًّا أزهريًّا ، وما زال التوزيع مستمرًا.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى أسماء الأئمة المستحقين ودعتهم للحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المعلن، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.

وأعلنت وزارة الأوقاف اليوم عن توزيع الدفعة الثالثة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزى الأزهري، وذلك بعدد 1304 عمامة أزهرية كدفعة ثالثة، ليصل إجمالى ما تم توزيعه إلى (8401) حتى الآن، فى إطار الحرص على توفير الزى الأزهرى كاملاً للأئمة، لافتة إلى أنه تم نشر أسماء المديريات التى سيتم تسليمها العمامة الأزهرية عبر موقعها الالكترونى.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن بدء توزيع 18 ألف زى أزهرى بالمجان على الأئمة القدامى والجدد كمرحلة ثالثة، على أن يتم التوزيع فى أماكن محددة، مشددة على ضرورة التزام الأئمة بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، حيث يتم تحديد 100 إمام فقط للاستلام فى كل يوم من الأيام المعلن عنها عبر موقعها الإلكترونى، بواقع مقرين مختلفين يوميًا (50 إمامًا بكل مقر)، على أن يتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الإجراءات الاحترازية سيتم توزيع الأئمة للحضور بالمقرات على ساعات العمل بمعدل 10 أئمة فى كل ساعة من الساعات الخمس، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.