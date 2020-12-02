شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورتى مياه فى حى العجوزة وعودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة محافظة الجيزة، من إصلاح كسر ماسورة مياه فى 47 شارع شاهين بحى العجوزة، يبلغ قطرها 300 مم وكسر آخر بماسورة بشارع أحمد عرابى مع عمر طوسون قطرها 150 مم، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، كما عادت الخدمة مرة أخرى للمناطق المتأثرة.

وفى السياق حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ الأعمال بمشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها بمركزى أوسيم ومنشأة القناطر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 575 مليون جنيه، للوقوف على ما تم إنجازه والجدول الزمنى المحدد للأعمال لما لتلك المشروعات من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.



وعقد محافظ الجيزة اجتماعاً موسعا داخل مقر مشروع محطة مياه الشرب "القيراطيين" بمركز أوسيم لإزالة أى عقبات قد تواجه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والشركة المنفذة للعمل علي حلها، وأكد أن المشروع يعد مطلباً هاماً للمواطنين وتبلغ طاقته الاستيعابية للمرحلتين 120 ألف م 3، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي له بطاقة استيعابية 60 ألف م3 نهاية شهر مارس المقبل والتى ستساهم بدورها فى تحسين مستوى ضغوطات المياه فى عدد من القطاعات التى تعانى بمركز أوسيم.



كما تفقد محافظ الجيزة مشروع مأخذ ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، مشدداً على ضرورة تكثيف الأعمال وتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المشروع والذى تبلغ الطاقة الاستيعابية له 80 ألف م3/يوم، ويقام على مرحلتين بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي له بطاقة استيعابية 40 ألف متر، نهاية مارس المقبل.











