شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة محمد نصر علام وزير الرى الأسبق واقتصار الدفن والعزاء على الأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، عن وفاة والدته، فجر اليوم الأربعاء، وتم تشييع جثمانها، عقب صلاة ظهر اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بسيدى عبد الله على طريق الأوتوستراد، مؤكدا أن مراسم الدفن مقصورة فقط على الأهل مع عدم إقامة سرادق للعزاء، نظر للظروف الصحية التى تمر بها وانتشار فيروس كورونا.

وكتب وزير الرى الأسبق، عبر حسابه على فيسبوك: "توفت إلى رحمة الله أمى فجر اليوم والجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الهدى بالمعادى الجديدة، إلى مقابر الأسرة بسيدى عبد الله بالأوتوستراد، ومقصورة على الأهل نظرا لظروف البلاد الصحية، وليس هناك سرادق للعزاء، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".



