وزير الإسكان: "المقاولون العرب" تتسلم غدا جائزة أفضل شركة مقاولات في أوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الأربعاء إن شركة "المقاولون العرب" ستتسلم غدا جائزة أفضل شركة مقاولات في أوغندا، بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة الشركة. وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هذه الجائزة تعبر عن قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تحقيق نجاحات في الداخل والخارج في المشروعات التي تنفذها.

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