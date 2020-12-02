شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدعو المصريين بالخارج إلى طبع بطاقة الاقتراع لإعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة (3 و 4 ديسمبر 2020) لطبع وملء بطاقة الاقتراع للادلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2020 للمصريين فى الخارج.

وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردى في دوائر 13 محافظة: (القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء).

كما دعت الخارجية المصريين بالخارج الى التاكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا في الخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 حتى الساعة 9 مساءً.

وطبقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب، وبعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية في الخارج يوم 7 ديسمبر 2020، يكون المصريون فى الخارج قد انتهوا من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020 من خلال التصويت البريدي في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.