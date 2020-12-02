شكرا لقرائتكم خبر عن بيونتك: 50 مليون جرعة من لقاح كورونا جاهزة للتوزيع بشكل عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إن 50 مليون جرعة من لقاح كورونا جاهزة للتوزيع في الدول التي تصدق على استخدام اللقاح المشترك مع فايزر الأمريكية، مشددا على أن توزيع هذه الكمية سيكون بشكل عادل.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، أوجور شاهين، أن اللقاح المشترك مع فايزر يعمل على توليد مناعة ضد فيروس كورونا، كاشفا عن أن هدف الشركة هو إنتاج 1,3 مليار جرعة من اللقاح فى 2021، بتوزيع وإنتاج لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع فايزر في 120 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، في مؤتمر صحفى، إن لقاحنا المشترك مع فايزر يعتمد على تكنولوجيا دقيقة وجديدة، كما نسعى لإيصال لقاح كورونا بسرعة كبيرة لكل دول العالم.