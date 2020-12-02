شكرا لقرائتكم خبر عن "بيونتك": تصميم وتطوير صناديق شحن للتحكم فى درجة حرارة لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول كبير بشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، عن تفاصيل وطرق حفظ لقاح كورونا المشترك مع فايز الأمريكية، مشيرا إلى أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت الصفر، متابعا: "طورنا صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصاً للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين".

وشدد المسؤول خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، على سعى الشركة لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى كل دول العالم.، متوقعا مزيدا من الموافقات على اللقاح المشترك مع فايزر خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت بيونتك، أن المملكة المتحدة كانت الدولة الأولى في العالم التي وافقت على اللقاح.، حيث سيساهم اللقاح في خفض عدد المرضى في المستشفيات ممن يعانون من حالات عالية الخطورة.