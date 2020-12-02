بيونتك: إنتاج وتوزيع لقاح كورونا فى 120 دولة بالتعاون مع فايزر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، أوجور شاهين، أن اللقاح المشترك مع فايزر يعمل على توليد مناعة ضد فيروس كورونا، كاشفا عن أن هدف الشركة هو إنتاج 1,3 مليار جرعة من اللقاح فى 2021، بتوزيع وإنتاج لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع فايزر في 120 دولة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، في مؤتمر صحفى، إن لقاحنا المشترك مع فايزر يعتمد على تكنولوجيا دقيقة وجديدة، كما نسعى لإيصال لقاح كورونا بسرعة كبيرة لكل دول العالم.
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