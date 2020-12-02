شكرا لقرائتكم خبر عن التعريف بـ«منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد» في ندوة بـ«صحة أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة في أسوان، ندوة توعية للمواطنين بمركز شباب الحصايا بمدينة أسوان، في إطار مجهودات مديرية الشؤون الصحية في مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

ألقى الندوة، أحمد عطية، مسؤول الإعلام بالمديرية، ومنسق فريق التوعية والإعلام، والدكتورة هبة الله حجاجي، عضو فريق التوعية والإعلام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية التمريض الحر.

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت أثناء عقد الندوات.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة أسوان التي تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.