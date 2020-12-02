شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة رصف طريق الكورنيش والمرسي السياحي بإسنا جنوب الأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بإعادة رصف الطريق المواجه لكورنيش النيل بهدف استعادة الوجه الجمالى للمنطقة، وإبرازه بشكل حضارى.

رصف كورنيش النيل بالاقصر

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، بقيادة محمد سيد سليمان، أعدت المقايسات اللازمة لرفع كفاءة كورنيش النيل والمرسي السياحى بمعرفة ادارة حماية النيل باسنا، وذلك بناءً على طلب الوحدة المحلية، حيث وفرت المحافظة الاعتمادات اللازمة والبدء فى رفع كفاءة شارع الكورنيش واعادة تطويره، والذى يعد احد المتنفسات الأساسية لاهالى المركز.

رصف كورنيش النيل بالاقصر

وأشاد رئيس مدينة اسنا بالجهد المبذول من الأجهزة المحلية ومواصلة العمل ليل نهار من أجل إظهار المدينة بما يليق بمكانتها التاريخية، مؤكدا أن أعمال التطوير والرصف تتم على قدم وساق بمختلف المناطق.