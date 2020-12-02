شكرا لقرائتكم خبر عن ندوه توعوية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اليوم وحدة «مناهضة العنف ضد المرأة» بجامعة سوهاج، بالتعاون مع كليتي الطب البشري والتمريض، ندوة توعوية عن «قضايا المرأة المتعلقة بالتحرش الجنسي والعنف الأسرى»، وذلك بمدرجات كلية الآداب بالجامعة الجديدة.

وقالت الدكتورة ريهام فاروق، مدير الوحدة «للمصرى اليوم»، أن الندوة عقدت برعاية الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وحضور الدكتورة يسرية السيد، القائم بعمل عميد كلية التمريض، والدكتور صباح صابر، عميد كليه التعليم الصناعي، والدكتورة ندي عبدالمحسن، أستاذ المايكروبيولوجي الطبي والمناعي بكلية الطب، لافتة إلى أن الندوة جاءت ضمن فعاليات الإحتفالية العالمية ب ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ في الفترة من ٢٥ نوفمبر حتي ١٠ ديسمبر، حيث تتضمن الحملة العديد من الأنشطة التي تتبني قضايا العنف ضد المرأة.

وأضافت فاروق، بأن الندوة استهدفت التعريف بدور وحدة مناهضة العنف داخل الجامعة وأساليب التواصل معها لخدمة جميع الطالبات، بالإضافة إلى ماتقدمه من الدعم النفسي والإجتماعي لكافه المشكلات الخاصه بهم، مشيرة إلى أن أهم محاور الندوة تمركزت في التحدث عن قضية التحرش الجنسي والإجراءات القانونية التي تم تفعيلها للتصدي لهذه المشكلة، وأيضا تشجيع الفتيات للحديث عن قضاياهم ومشكلاتهم بكل حرية للعمل على حلها بشكل ودي أو قانوني، مع التأكيد على حرص الوحدة والقائمين عليها بالإلتزام بمبدأ الخصوصية والسرية لكل المشكلات.