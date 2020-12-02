شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكانية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

ومن جانبها، نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، بحضور رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز، و مشرف الإدارة الهندسية ، قرار إزالة في المهد لغرفة بالطوب الأحمر بدون الحصول علي ترخيص تم بناؤها في الشارع العام خلف عمارة الضرائب العامة بالمدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات بالمركز، بتنفيذ إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية المناجاة الصغري التابعة للوحدة المحلية بالاخيوة على مساحة 100متر طولي من ثلاث جهات، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.