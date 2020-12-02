شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يناقش استعدادات لجولة الإعادة بانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة السويس لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تجري المنافسة فيها على عدد مقعدين فردي بالمحافظة، حيث قام اللواء عبدالمجيد صقر المحافظ، بعقد اجتماع للتأكيد على كافة الاستعدادات مع الجهاز التنفيذي للمحافظة السويس.

حضرالاجتماع المستشار مدحت غراب رئيس محكمة السويس الابتدائية واللواء خالد متولي نائب مدير امن السويس ومدير الامن الوطني والمستشار احمد اسماعيل رئيس هيئة قضايا الدولة بالسويس والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات المعنية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلي المرأة.

وقال المحافظ: «إننا على مسافة واحدة من كل المرشحين المتقدمين بإنتخابات الإعادة لمجلس النواب بالسويس».

واكد المحافظ على مديرعام التربية والتعليم بتجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس المحددة والتاكيد على اعمال النظافة والانارة داخلها، مع تواجد ادارة المدرسة خلال فترة الانتخابات.

وأكد صقرعلي مديرعام الصحة والتامين الصحي ومرفق الاسعاف والطب الوقائي باعداد خطة التأمين الطبي وخطة الاسعاف والاجراءات الوقائية والاحترازية باللجان، وتوفيراطقم طبية من الاطباء والتمريض للجان ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتأكيد على توفير كاشف للحرارة والكمامات لكل اللجان، مؤكدا على

وكلف المحافظ مديرعام الشباب والرياضة بتجهيز واعداد الصالة المغطاة والتأكيد على النظافة والانارة والتهوية اللازمة بالصالة كمقر للجنة العامة للانتخابات بالسويس.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رئيس قطاع الكهرباء بالسويس توفير مولدات كهربائية احتياطية لمقر اللجنة العامة واللجان الفرعية.

وفي الاجتماع اكد على رؤساء الاحياء مراجعة الانارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوي كل حي، مع التأكيد على سرعة ازالة الاشغالات وتكثيف اعمال النظافة وتوفير كل الامكانيات للجان الانتخابية. كذلك تم تكليف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل اللجان بالتنسيق مع الاحياء.