شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» يدعو للتكاتف للحد من آثار كورونا على ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية كفالـة وتعزيـز إعمـال كافـة حقـوق الإنسان إعمـالا تامـا لجميـع الأشـخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أسـاس الإعاقـة ومراعاة حماية حقوق الإنـسان للأشـخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.

وأعرب رئيس المجلس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام عن اهمية استمرار الجهود التي قامت بها الدولة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لما يمثله أصحاب الإعاقة من قوة بشرية يمكن الاستفادة منها في كافة خطط التنمية.

أضاف فائق ان جائحة كورونا كان لها تأثيرا سلبيا على خطوات دمج ذوي الإعاقة في المجتمع مشددا على أهمية تكاتف المجتمع بكافة قطاعاته (الحكومي والأهلي والخاص) لتخفيف الأثار السلبية لهذه الجائحة على تلك الفئة لأنها تعد واحدة من الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.